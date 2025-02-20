SABAH Spor yazdı, TFF açıkladı: Kariyeri dünya çapında bir yabancı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray- Fenerahçe derbisinin hakeminin dünya çapında yabancı bir hakem olacağını açıkladı. Başkan, "Hakem arkadaşlarla uzun bir sohbet ettim. En başından beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz. Bu maçı yönetecek çok arkadaşımız var. 'Kulüplerin talebi üzerine eğer başvurursalar alacağız' dedik ama Yönetim Kurulu'nda arkadaşlar bana tam yetki verdi.

Tartışmaların önünü kesmek, hakem arkadaşlarımızı da tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Futbolun amiri biziz. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri de alındı. Hakem atamalarına MHK bakıyor. Hakemler açıklandığında ismi görürsünüz" dedi.

KİMİN SAMİMİYETSİZ OLDUĞU ORTADA

Hacıosmanoğlu iki kulübe yaptıkları toplantı çağrısının perde arkasını şöyle anlattı: "Pazartesi, salı günü toplantı yapılacağına dair davetiye yazdık. Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray Genel Sekreteri, salı günü Divan Kurulu olduğunu, çarşamba olup olmayacağını sordu. Fenerbahçe tarafına uygun olup olmadıklarını sorduk. Onlar da bize olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız tekrar Galatasaray'a dönüş yapıp, çarşamba toplantının yapılacağını söyledi. Onların da kabul etmesi üzerine biz de kamuoyuyla paylaştık. Bu kelimeler ışığında kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

SİVAS VE TRABZON KÜME HATTINDA!

TFF yönetimi olarak her zaman adil olacaklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, bunu Sivasspor ve Trabzonspor üzerinden verdiği örnekle anlattı: "TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Sivasspor ile özdeşleşmiş birisidir. Sivasspor, küme düşmemeye oynuyor. Ben Trabzonspor ile özdeşleşmiş bir insanım. Beni kesseniz kanım bordo-mavi akar. Trabzonspor da küme düşmenin biraz üzerinde. Adil olduğumuzun kanıtı budur. İmtiyaz bekleyenlerin eşitlikten rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu da Türk futboluna katkı sağlamıyor. Yakın tarihte 4 kulüp başkanıyla federasyon başkanını bir arada görmediniz ama biz 3 saat toplantı yaptık. O toplantıda bazı sözler verildi. Sonrasında bir konu üzerinde anlaştılar. Kurumları rencide edici açıklamaları yapmama kararı aldılar. Hafta sonu da biri salıncak, diğeri de kuş koydu. Bu şekilde futbola katkı sağlayamayız."