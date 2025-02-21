İtalyan fiyaskosu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu biterken İtalyanlar büyük hüsran yaşadı. Milan, Hollanda temsilcisi Feyenoord'a ve Atalanta, Belçika'dan Club Brugge'e elenmesinin ardından önceki gün de Juventus, Hollanda'dan PSV'ye diş geçiremedi. Böylelikle dev turnuvada tek İtalyan temsilcisi Çalhanoğlu'nun oynadığı İnter kaldı. Lig aşamasında da Bologna, 28. basamakta kalarak havlu atmıştı. Krallık yarışında ise kıyasıya rekabet var. Dortmund'un Gineli forveti Guirassy, 10 golle zirvede yer alıyor. Barcelona'nın 36'lık yıldızı Lewandowski (9) ikinci sırada. Benfica'daki milli futbolcular Kerem ve Orkun Kökçü de 4'er golle listede 19. sırayı paylaşıyor.

İŞTE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR



Feyenoord (Hollanda)

Club Brugge (Belçika)

B.Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz)

Dortmund (Almanya)

Paris SG (Fransa)

Real Madrid (İspanya)

PSV (Hollanda)