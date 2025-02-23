Emre Belözoğlu'ndan galibiyet yorumu: "Galibiyeti daha çok isteyen taraf bizdik"

Bu hafta Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Antalyaspor, bu sonuçla Emre Belözoğlu yönetiminde sahasındaki ilk galibiyeti aldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN GALİBİYET SÖZLERİ

Antalyaspor resmi hesabı, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun galibiyetle ilgili düşüncelerini paylaştı. Deneyimli hoca "Öncelikle, 2 gün önce babasını kaybeden Erdal Rakip kardeşime başsağlığı diliyorum. Kendisi bugün takımla beraber olmak istemişti ancak ben ailesiyle kalıp acısını paylaşmasını daha uygun gördüm. Kendisine bir kez daha sabırlar ve değerli babasına Allah'tan rahmet diliyorum."

"Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamadığım için çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Maça gelecek olursam; bugün galibiyeti daha çok isteyen takım bizdik. Pozisyonlar üreten ve savunma anlamında daha iyi mücadele ortaya koyan takımdık. Kasımpaşa ön alanda etkili oyuncuları olan takım. Onların hamlelerine karşı sahada iyi cevaplar verdik. Bizim için son dakikalarına kadar mücadele gücü yüksek bir maç oldu. İki takımı da bugünkü güzel oyunu için tebrik ederim. Burak Yılmaz Hocamıza da Kasımpaşa yolculuğunda başarılar diliyorum."

"Kısa vadeli hedeflerimiz devam ediyor. Antalya şehrini, tutkulu taraftarımızı ve çok değerli camiamızı kenetlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.