Fred:  "Kazanmak için gelmiştik, üzgünüz"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 0-0 biten karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Fred, açıklamalar yaptı.

"KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİK"

Fred yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mutlu değiliz, buraya kazanmak için gelmiştik. Bana göre iyi oynadık, geliştirmemiz gereken noktalar da vardı. Rakibe çok fırsat vermedik. Evimize üzgün bir şekilde dönüyoruz. Kazanabilirdik, şimdi kafamızı kaldıracağız. Çok önemli maçlar oynayacağız ve kazanmak durumundayız.