Fenerbahçe’den 14. puan kaybı! Mourinho’nun derbilerde yüzü gülmüyor

Mourinho'nun Fenerbahçe'si, son haftalarda ortaya koyduğu futbolla büyük takdir toplarken, bunun yansıması olarak ligin de en çok gol atan (60) ve en az gol yiyen ekiplerinden biri (23) oldu. Ancak bu değerlerinin dışında sarı-lacivertlilerde madalyonun bir de öteki yüzü var.