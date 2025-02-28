Göztepe kupada 6 yıl sonra çeyrek finalde

B Grubu üçüncü maçında sahaya U19 takımıyla çıkan Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-0 yenen sarı-kırmızılılar 9 puan ve averajla aynı puanı toplayan Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı. İzmir ekibi son olarak 2018-2019 sezonunda kupada son 8'e kalmıştı.

Grup ikincisi olduğu için seri başı olma hakkı kazanamayan Göztepe'nin rakipleri de netleşti. 6 Mart Perşembe günü çekilecek kurada Göztepe, Trabzonspor, Beşiktaş ya da Konyaspor'la eşleşecek. Statü gereği Göztepe rakibiyle deplasmanda karşılaşacak ve müsabaka tek eleme usulüne göre oynanacak. Göz-Göz kupada gruplarda gol yemeyen tek takım olmayı da başardı.

Önceki maçlarında Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Göztepe, Kasımpaşa'yı da gol yemeden mağlup etti. Teknik Direktör Stanimir Stoilov maç sonu yaptığı değerlendirmede kupanın yeni formatını eleştirdi. Gol yemeyip tüm maçlarını kazanmalarına rağmen liderlik için fırsat tanımadığını belirten deneyimli teknik adam, "Grubumuzda tüm maçları kazandık. İkisini deplasmanda aldık. Aynı grupta yer alan Fenerbahçe lider bitirdi. Biz Fenerbahçe ile oynamıyoruz ama onlar lider bitiriyor, seri başı oluyor. Biz maç yapamadığımız için ikinciyiz. Kupada sistemi anlayamadım. Sonuçta kazandık ve mutluyuz. Genç bir takıma karşı oynadık. Artık lige odaklanacağız" dedi.

KUBİLAY'IN HASRETİ BİTTİ

Göztepe'de yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından aylarca sahalardan uzak kalan Kubilay Kanatsızkuş gol hasretine Kasımpaşa deplasmanında son verdi. 46'ncı dakikada Juan Silva'nın yerine oyuna dahil olan Kubilay, 50'nci dakikada fileleri sarsın takımın 4'üncü gölüne imza attı. Deneyimli oyuncu son olarak geçen sezon gol sevinci yaşadı. 1'inci Lig'de 4 Mayıs 2024 tarihinde deplasmanda 3-0 kazanılan Eyüpspor maçında ağları sarsan golcü, aylar süren hasretine son verdi.

KALECİ ARDA KADRO DIŞI

Göztepe'de kaleci Arda Özcimen krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Arda'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı ifade edildi. Genç eldivenin Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile çok sert bir şekilde tartıştığı ve olayın ardından A takımdan uzaklaştırıldığı iddia edildi. Arda, geçen hafta ligdeki Kayserispor ve dünkü Kasımpaşa maçlarında kadroya dahil edilmedi. Kasımpaşa'ya karşı kalede Polonyalı kaleci Lis görev aldı. Göz-Göz'le hem Süper Lig'den düşme hem şampiyonluk sevinci yaşayan 23 yaşındaki Arda altyapısından çıktığı kulüpte 2020 yılından beri A takım kadrosunda yer alıyordu.