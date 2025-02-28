Mourinho’ya 4, Buruk’a 1 maç men

Derbi sonrasında PFDK'dan ceza yağdı. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 resmi maçtan men ve 1.5 milyon TL ceza verildi.G.Saray Başkanı Dursun Özbek'e 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL fatura çıktı.Portekizli hocaya 4. hakeme yönelik sözleri nedeniyle 2 maç, derbi sonrasındaki sözlerinde hakaret nedeniyle de (Kulübede maymun gibi zıplıyorlardı) 2 maç men aldı.Derbide misafir tribünündeki olaylar nedeniyleHem Jose Mourinho hem de Okan Buruk, Tahkim'e itiraz edecek...