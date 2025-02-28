Mourinho’ya 4, Buruk’a 1 maç men

Derbi sonrasında PFDK'dan ceza yağdı. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 resmi maçtan men ve 1.5 milyon TL ceza verildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa karşılaşmasında takımdan ayrı kalacak.
G.Saray Başkanı Dursun Özbek'e 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL fatura çıktı. F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ise 2 farklı sevkten toplam 4 maç ceza kesildi.
Portekizli hocaya 4. hakeme yönelik sözleri nedeniyle 2 maç, derbi sonrasındaki sözlerinde hakaret nedeniyle de (Kulübede maymun gibi zıplıyorlardı) 2 maç men aldı. Mourinho, dün kupada cezasının ilk maçını çekerken Süper Lig'deki Antalya, Samsun ve Bodrum karşılaşmalarında kulübede olamayacak.
Derbide misafir tribünündeki olaylar nedeniyle F.Bahçe'ye 2 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi.
Hem Jose Mourinho hem de Okan Buruk, Tahkim'e itiraz edecek...