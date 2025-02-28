Real Madrid’in eski yıldızı Javier Dorado hayatını kaybetti!

Real Madrid'in eski yıldızlarından Javier Dorado'nun dün akşam saatlerinde yaşamını kaybetti. 48 yaşındaki eski oyuncu, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA

Real Madrid, resmi hesabından yaptığı açıklamada, ''Real Madrid CF, Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak, Real Madrid akademisi mezunu ve 1999-2000 yıllarında kulübümüzde A takım oyuncusu olarak forma giyen Javier Dorado'nun vefatından dolayı derin bir üzüntü duymaktayız. Real Madrid, ailesine, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve oynadığı tüm kulüplere başsağlığı ve sevgilerini iletiyor.'' ifadelerinde bulundu.

Real Madrid'de sol bekte görev yapan Dorado, Roberto Carlos ile forma mücadelesi veriyordu.

Dorado, profesyonel futbol kariyerine Real Madrid'in ikinci takımı olan Real Madrid B'de başlamıştır. Real Zaragoza'da ilk büyük çıkışını yaparak La Liga'da kendisine bir kariyer yapmıştı. Dorado, Real Zaragoza'dan sonra, Albacete'de forma giymiştir. Eski oyuncu, Numancia'da da bir dönem geçirmiştir. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra antrenörlük de yapmıştır.