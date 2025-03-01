Okan Buruk: Keşke yanına gitmeseydim!

Rams Park'taki derbi öncesinde iki teknik adamın durumu da merak ediliyordu. Okan Buruk, kendisini görmezden gelip kulübesine oturan Mourinho'nun yanına giderek "Hoş geldiniz" derken Portekizli teknik adamın ayağa bile kalkmaması ve yardımcısının, Buruk'un yüzüne bile bakmaması en çok tartışılan anlardan biri olmuştu. Taraftar, sosyal medyadayorumlarını yaparken Buruk da yakın çevresinesözleriyle öz eleştiri yaptı.