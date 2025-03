Ole Gunnar Solskjaer: "Beşiktaş karakterini gösterdik"

"BENİ MUTLU EDEN ŞEY..."

Bir haftada neredeyse 3 maç oynadık. Bunun yorgunluğu olabilir. İlk yarıda çok iyi bastık, ikinci yarıda topu rakibe verdik. Belki yorgunluktandır. İkinci yarıda rakip Kayserispor çok boş oyuncu buldu, rakibimize fırsatlar verdik, geriye çekildik. Her maçta yüzde yüz iyi oynayamayız ama bugün beni mutlu eden, herkes savaştı. Bu şekilde savaşılması beni mutlu eder.

Aslında takım kolektif olarak, birlikte iyi oynadığında her oyuncu iyi oluyor. Joao, birkaç gol attı. Semih, gol atıyor. Alex, iyi oynuyor ama takım arkadaşlarının yardımıyla. Alex, yeni bir rolde, merkezde oynuyor, bugün iyi oynadı ama biraz daha iyi olması için zaman gerekiyor. İkinci yarıda sıkıntı yaşadığımızı düşündüm ve Amir'i aldım. Kendisi bugün çok iyi oynadı. Joao'dan, Semih'ten, hepsinden katkı alacağımızı biliyorum."

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı teknik adam, "3 puan aldığımız için mutluyuz. İlk yarı iyi oynadık. Önde iyi bastık, topa sahip olduk ve fırsatlar bulduk. Yeteri kadar gol bulamadık. İkinci yarıda Kayserispor bize sıkıntı çıkardı. Baskı şiddetimiz düştü ve durumu kendi adımıza zorlaştırdık. Takımda herkes çok iyi bir ruh gösterdi, karakter sergilediler. Defans oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. İyi bir şekilde karakter koyduk. Tutkulu ve birbirleri için savaşan bir takım gördüm. Hoca olarak da bunu görmek bence çok güzel. Mario'nun golü de çok güzeldi, onu da tebrik ediyorum." diye konuştu.

1 haftada 3 maç oynadıkları için takımında yorgunluk olduğunu belirten Solskjaer, "Takımın fiziksel kapasitesinin gelişmesi gerektiğini biliyorduk. Bugün mantalitemizi geliştirmeye ihtiyacımız yoktu. Oyuncularımız savaşma ruhu ortaya koydu. Üçüncü stoperi oyuna almayı sevmiyorum ama doğru şiddette baskı yapamayınca ve maçın son dakikalarında kendi ceza sahanızı korumanız gerektiğinde bunu yapmanız gerekiyor. Bunu görünce üçüncü stoperi aldım." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin Avrupa Kupaları'na katılmak olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Kupa büyük hedeflerimizden biri. Ligde de puan almak çok önemli. Avrupa kupalarına gitme hedefi ligde puan aldıkça bizim kontrolümüzde oluyor. Kupa bazen belirsiz olabiliyor. Her an her şeyin olabildiği bir organizasyon. Lige göre garanti değil. Avrupa büyük bir hedefimiz. Lige de odaklanmak zorundayız. Lig, odak noktamızı kaybetmememiz gereken bir mücadele alanı." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı kuralı gereği bazı oyuncuları kadroya alamadığını anlatan Norveçli çalıştırıcı, "Paulista uzun süredir sakattı. Bir dahaki maçta hazır olacağını düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Elan Ricardo kariyerinin başında bir oyuncu. Bugün 9 yabancı sahadaydı. Oyuncular bu kararları kabul etmeli. Paulista ve Elan kadroda olmadıklarını öğrenince bugün sert bir idman yaptılar." dedi.

Süper Lig'in hücum oynanan bir lig olduğunu kaydeden Solskjaer, "Futbolda hiçbir şey şaşırtıcı ya da sürpriz değil. Ligde çok iyi teknik direktörler, takımlar, oyuncular var. Rakiplere çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Çok iyi forvet oyuncuları var. Ben bu ligden keyif alıyorum. Takımlar ofansif oynamayı ve hızlı hücumlarla oynamayı seviyorlar. Biz bu fırsatları rakiplerimize vermemeliyiz. Süper Lig'de rakiplere hazır olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.