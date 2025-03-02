Bandırmaspor evinde iki golle kazandı!

1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1'inci dakikada penaltıdan Marco Paixao ve 68'inci dakikada Paulinho kaydetti.
Son üç maçında da galip gelen Bandırmaspor, puanını 43'e yükseltirkeni, Ümraniyespor, ligde 37 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Bandırmaspor, Fatih Karagümrük'e misafir olacak. Ümraniyespor, Kocaelispor'u konuk edecek.
STAT: 17 Eylül
BANDIRMASPOR: Akın Alkın, Hikmet Çiftçi, Paulo Rafael Araujao,(Mourad Louzif 87.dakika), Ndogala,(Kerim Avcı 67. Dakika) Endson Adre Sitoe, Marco Paixao,( Lois Pablo Doiny 67. Dakika), Atınç Nukan, Billal Messaoudi (İbayahim Kaya 58.dk), Rahmetullah Berişbek,(Hakan Bilgiç 87.dakika) Remi Mulumba, Faruk Can Genç
ÜMRANİYESPOR: Übeyd Adıyaman, Serkan Göksu, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Jurgen Bardhi, (Barış Ekincier 73 dk), Yusuf Sertkaya,( Lucas Eduardo Dos Santos Joao 60 dk) Tomislav Glumac, Burak Öksüz,( Engjell Hoti 73 dk), Oğuz Yıldırım,( Ali Turap Bülbül 72 dakika), Emre Kaplan, Bernardo Martins De Sousa, Dimitri Kevin Cavare
GOLLER: M.Paixao 45.dakika, Paolinho 68.dakika (Bandırmaspor)