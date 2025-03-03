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Giriş Tarihi: 3.3.2025

Kadıköy’de Mourinho aşkı

Fenerbahçe taraftarı, ceza alan hocasına sahip çıkarak moral verdi. Antalyaspor müsabakasını locadan izleyen Portekizli çalıştırıcıya sarı-lacivertli futbolseverler, "We stand with you (Yanındayız)" yazılı büyük bir pankart açtı

Samet YÜKSEL
Kadıköy’de Mourinho aşkı
Geçen hafta G.Saray maçından sonra "Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadeleri sebebiyle ırkçılıkla suçlanan F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya, taraftarlar Antalyaspor müsabakasında destek verdi. Cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden Portekizli hocaya sarı-lacivertli futbolseverler, "We stand with you (Yanındayız)" yazılı büyük bir pankart açarak yalnız bırakmadıklarını gösterdi. Deneyimli çalıştırıcıya PFDK 4 maç ceza vermiş, Tahkim Kurulu 2'ye düşürmüştü. Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep sınavında ilk cezasını çeken Mourinho, Samsun maçıyla kulübedeki yerine geri dönecek.

İRFAN CAN, MİLLİ TAKIM'I BEKLİYOR
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşmanın ardından gelen "Milli Takım için beklentin var mı?" sorusunu yanıtladı. Kararı hocaların vereceğini belirten 26 yaşındaki file bekçisi, "Tabi ki beklenti içerisinde oluyor insan. Herkes gibi ben de isterim. Çok değerli kaleciler var, hepsi oynuyor. Tabi ki orada olmak isterim ama benim istemem yetmiyor" ifadelerini kullandı.

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Kadıköy’de Mourinho aşkı
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