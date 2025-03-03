Kadıköy’de Mourinho aşkı

Geçen hafta G.Saray maçından sonraifadeleri sebebiyle ırkçılıkla suçlanan F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya, taraftarlar Antalyaspor müsabakasında destek verdi. Cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden Portekizli hocaya sarı-lacivertli futbolseverler,yazılı büyük bir pankart açarak yalnız bırakmadıklarını gösterdi. Deneyimli çalıştırıcıya PFDK 4 maç ceza vermiş, Tahkim Kurulu 2'ye düşürmüştü.enerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, karşılaşmanın ardından gelen "Milli Takım için beklentin var mı?" sorusunu yanıtladı. Kararı hocaların vereceğini belirten 26 yaşındaki file bekçisi, "Çok değerli kaleciler var, hepsi oynuyor.ifadelerini kullandı.