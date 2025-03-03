Mutluluktan 4 köşe

ELEŞTIRILDIKÇE COŞUYOR
Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki yıldızı Tadic, Galatasaray derbisinde en çok eleştirilen isimlerin başında geliyordu. Sırp futbolcu dün Antalya ağlarını havalandırıp, klasını konuşturdu. Tecrübeli hücumcu, Süper Lig'de 9 gole ulaştı. Bu sezon toplamda 11 gol-15 asistle 26 gole imzasını attı. Tadic ilk yarıda maçın en çok koşan (6.13 km.) ismi oldu.
MERT'TEN AÇIKLAMA
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Ocak'taki Konya maçından sonra ikinci golünü atan Mert Müldür'ün sevinci dikkat çekiciydi. Eliyle, kolunda saat varmış gibi gösterdi. Bunun, saha kenarında saat işareti yapan Okan Buruk'a gönderme olduğu düşünüldü. Mert sevinci için "Özel bir anlamı yok. Daha önce oynadığım kulüpteki takım arkadaşımın gol sevinciydi, çok sevmiştim. Geçen sezon Konya maçından sonra da bu sevinci yapmıştım"
dedi.
SKRİNİAR VARSA YENİLGİ YOK
Ara transferde kadroya katılan Milan Skriniar, sadece şubat ayında Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı. Yıldız stoper, Antalyaspor müsabakasıyla birlikte 9. karşılaşmaya da ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Takım savunmasına büyük katkı sağlayan Skriniar, liderliği ve sert savunmasıyla dikkat çekerken,
Fenerbahçe'nin namağlup serisine önemli bir katkıda bulundu.
EN-NESYRİ DİYE YAZILIR BAY GOL DİYE OKUNUR
Süper Lig'de son 10 maçta 13. kez ağları havalandıran
Youssef En-Nesyri, ligde 16, toplamda 26 gole ulaştı. 5 de asisti olan yıldız, 31 gole katkı verdi.
Kariyerinin
en golcü sezonunu yaşayan Faslı futbolcunun
attığı her gol, kendi rekoru
olarak kayıtlara geçerken, Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste 6 iç saha maçında ağları sarsan ilk Fenerbahçe oyuncusu
oldu.
ŞOFÖR KOLTUĞU ONLARDA!
F.Bahçe'nin
ikinci golünü atan Tadic, maçtan sonra galibiyeti değerlendirdi: "İlk 45 dakikaya güçlü bir başlangıç yaptık. Taraftarımızın önünde böyle başlamak önemliydi. Geçmişte bunu yapamamıştık. İkinci yarı 4. golü bulabilirdik ama istikrarlı oynadık. Derbiye (Galatasaray) kazanmaya gitmiştik ama gerçekleşmedi. Şoför koltuğunda olan onlar. Biz de kazanarak baskı yaratmak istiyoruz. Bu şekilde rüyalarımızı gerçekleştirebiliriz. Herkes onları baskı altına almak istediğimizi biliyor.
4 puan önümüzdeler. Umudumuz, isteğimiz, arzumuz onların puan kaybetmesi ve bizim tüm maçları kazanmamız."
DAUM'U YAKALADI KOCAMAN'A 1 KALDI!
Bu sezon evindeki tek yenilgisini G.Saray'dan alan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 9 karşılaşmayı kazandı. Mourinho bu seriye ulaşan Daum'dan (Ağustos 2004-Nisan 2005) sonra ilk yabancı teknik adam oldu. Aykut Kocaman yönetimindeki 2011-12 sezonunda 10 galibiyet serisini yakalamaya bir kaldı.
Bu arada Portekizli hoca, Chelsea'den (2014- 15) sonra ilk kez 9 maçlık seri tutturdu.
GÜVENİMİZ YÜKSEK
Aldığı ceza nedeniyle Mourinho tribünde olduğu için kulübede yardımcı antrenörü Salvatore Foti vardı. İtalyan antrenör karşılaşma sonrası, "En-Nesyri, Dzeko, Talisca ve Cenk Tosun gibi çok kaliteli oyuncularımız var. Gol atmak için her şeyi yapıyorlar. Bu da takımın çok iyi çalıştığını gösteriyor. Savunma anlamında da iyiyiz. Önümüzdeki maçlar için güvenimiz yüksek"
diye konuştu.
18 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. 7 Aralık'ta Beşiktaş, 12 Aralık'ta Bilbao'ya kaybeden sarı-lacivertliler sonrasında tüm kulvarlarda çıktığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı.