Mutluluktan 4 köşe

Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki yıldızı Tadic, Galatasaray derbisinde en çok eleştirilen isimlerin başında geliyordu. Sırp futbolcu dün Antalya ağlarını havalandırıp, klasını konuşturdu. Tecrübeli hücumcu, Süper Lig'de 9 gole ulaştı. Bu sezon toplamda 11 gol-15 asistle 26 gole imzasını attı. Tadic ilk yarıda maçın en çok koşan (6.13 km.) ismi oldu.13Ocak'taki Konya maçından sonra ikinci golünü atan Mert Müldür'ün sevinci dikkat çekiciydi. Eliyle, kolunda saat varmış gibi gösterdi. Bunun, saha kenarında saat işareti yapan Okan Buruk'a gönderme olduğu düşünüldü. Mert sevinci içindedi.Ara transferde kadroya katılan Milan Skriniar, sadece şubat ayında Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı. Yıldız stoper, Antalyaspor müsabakasıyla birlikte 9. karşılaşmaya da ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi.Fenerbahçe'nin namağlup serisine önemli bir katkıda bulundu.Süper Lig'deYoussef En-Nesyri,Kariyerininen golcü sezonunu yaşayan Faslı futbolcununattığı her gol, kendi rekoruolarak kayıtlara geçerken,oldu.F.Bahçe'ninikinci golünü atan Tadic, maçtan sonra galibiyeti değerlendirdi: "İlk 45 dakikaya güçlü bir başlangıç yaptık. Taraftarımızın önünde böyle başlamak önemliydi. Geçmişte bunu yapamamıştık. İkinci yarı 4. golü bulabilirdik ama istikrarlı oynadık. Derbiye (Galatasaray) kazanmaya gitmiştik ama gerçekleşmedi. Şoför koltuğunda olan onlar. Biz de kazanarak baskı yaratmak istiyoruz. Bu şekilde rüyalarımızı gerçekleştirebiliriz.4 puan önümüzdeler. Umudumuz, isteğimiz, arzumuz onların puan kaybetmesi ve bizim tüm maçları kazanmamız."Bu sezon evindeki tek yenilgisini G.Saray'dan alan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 9 karşılaşmayı kazandı.Bu arada Portekizli hoca, Chelsea'den (2014- 15) sonra ilk kez 9 maçlık seri tutturdu.Aldığı ceza nedeniyle Mourinho tribünde olduğu için kulübede yardımcı antrenörü Salvatore Foti vardı. İtalyan antrenör karşılaşma sonrası, "En-Nesyri, Dzeko, Talisca ve Cenk Tosun gibi çok kaliteli oyuncularımız var.diye konuştu.Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. 7 Aralık'ta Beşiktaş, 12 Aralık'ta Bilbao'ya kaybeden sarı-lacivertliler sonrasında tüm kulvarlarda çıktığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı.