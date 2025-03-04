Fenerbahçe’nin muhteşem üçlüsü Beşiktaş’ı gol anlamında yakaladı!

A.Demir, Hatay, Kayseri, Bodrum, Sivas, Konya, G.Antep, Antalya, Alanya ve Rize Fenerbahçe'nin 3 yıldızının performansına ulaşamadı. Tüm kulvarlara bakıldığında ise Dzeko, En-Nesyri ve Tadic'in takıma verdiği katkı 56 gol oldu.

Bu üçlü 27 kez de asist yaptı. Sarı-lacivertlilerin yıldızları, Rangers ile oynanacak iki UEFA Avrupa Ligi maçında 7 gol atarsa ligde Fenerbahçe'nin 63 olan gol sayısını yakalayacak.