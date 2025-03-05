Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odası görüntüleri paylaşıldı! Sosyal medyada gündem oldu..

Süper Lig'de Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet öncesi Emre Belözoğlu'nun soyunma odası görüntüleri paylaşıldı.

Sahaya çıkmadan önce takımını motive eden ve taktiklerini anlatan Belözoğlu'nun hırsı dikkatleri çekti. Sarı-lacivertliler karşısında Emre Belözoğlu, sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Belözoğlu'nun resmi Instagram hesabından paylaşılan gönderide, "Oyuna hazırlanırsınız. Tüm senaryoları hazırlarsınız ama bazen ne yazık ki olmaz. Teknik adamlık sadece kazandığınız anlarda değil, kaybettiğiniz anlarda da motivasyonu korumak, inanmak ve takıma inandırmaktır. Taraftarımız bize, bu takıma güvenmeye devam etsin. Bu oyunun içinde kalmaya, bu oyunu kazanmaya ve ligdeki hedeflerimize ulaşmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odası görüntüleri paylaşıldı! O anlar sosyal medyada gündem oldu