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Giriş Tarihi: 6.3.2025

Dikkat! Kupada derbi geliyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri bugün saat 14.30’da çekilecek kura ile belli olacak. Grubunu 2. tamamlayan G.Saray, seri başı olan F.Bahçe, Trabzonspor ya da Beşiktaş’tan biriyle oynayacak

Dikkat! Kupada derbi geliyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu, Atv ve A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da çekilecek kura, A Spor'dan yayınlanacak. Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Bodrum FK ile eşleşecek. Konya ile aynı gruptan çıktığı için eşleşmeyecek olan Galatasaray, çeyrek finalde Fenerbahçe, Trabzonspor ya da Beşiktaş'tan biriyle karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final müsabakaları 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

TRABZONSPOR
FENERBAHÇE
KONYASPOR
BEŞİKTAŞ

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

İSKENDERUNSPOR
GÖZTEPE
GALATASARAY
BODRUM FK

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Dikkat! Kupada derbi geliyor
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