Barış Alper Yılmaz 2 ay sonra skor katkısı yaptı!

Ligde namağlup bir şekilde ilerleyen lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom, Gain Park Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1 kazanarak namağlup gidişini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Aliti (k.k) ve Osimhen kaydederken, Alanyaspor'un tek golü Vilhena'dan geldi.
İlk yarıdaki kötü futbolun ardından soyunma odasına geride giren sarı-kırmızılılar, ikinci devrede eforunu yükseltirken beraberlik golünün mimarı Barış Alper Yılmaz oldu.