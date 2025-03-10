Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barış Alper Yılmaz 2 ay sonra skor katkısı yaptı!
Giriş Tarihi: 10.3.2025 09:15 Son Güncelleme: 10.3.2025 09:18

Barış Alper Yılmaz 2 ay sonra skor katkısı yaptı!

Lider Galatasaray, dün deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek zirve yarışında maç fazlasıyla puan farkını 7'ya yükseltti. Cimbom'un yıldızı Barış Alper Yılmaz ise 2 ay sonra ilk kez skor katkısı yaptı.

Barış Alper Yılmaz 2 ay sonra skor katkısı yaptı!

Ligde namağlup bir şekilde ilerleyen lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom, Gain Park Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1 kazanarak namağlup gidişini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Aliti (k.k) ve Osimhen kaydederken, Alanyaspor'un tek golü Vilhena'dan geldi.

İlk yarıdaki kötü futbolun ardından soyunma odasına geride giren sarı-kırmızılılar, ikinci devrede eforunu yükseltirken beraberlik golünün mimarı Barış Alper Yılmaz oldu.

OSIMHEN'E İLK ASİSTİ

Milli oyuncu, ikinci golde Osimhen'e açtığı ortayla asist yaptı. Bu sezon ligde 10 gol atıp, 2 de asist yapan Barış Alper, toplamda geçen sezonki 12 skor katkısını tekrarladı. 24 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde ilk kez Osimhen'e gol pası verdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ UZUN SÜRE SONRA SKOR KATKISI YAPTI

Uzun süre sonra skor katkısı yapan Barış Alper Yılmaz, son olarak 2 ay önce 12 Ocak'ta oynanan Başakşehir maçında 2 gol atmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Alper Yılmaz 2 ay sonra skor katkısı yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz