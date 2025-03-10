Barış Alper Yılmaz 2 ay sonra skor katkısı yaptı!

OSIMHEN'E İLK ASİSTİ

Milli oyuncu, ikinci golde Osimhen'e açtığı ortayla asist yaptı. Bu sezon ligde 10 gol atıp, 2 de asist yapan Barış Alper, toplamda geçen sezonki 12 skor katkısını tekrarladı. 24 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde ilk kez Osimhen'e gol pası verdi.