RÖVANŞ! Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter - Feyenoord karşılaşmasında ekran başında yerler alındı. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele futbolseverlerin takibinde. Peki; Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?