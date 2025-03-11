Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri RÖVANŞ! Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu
Giriş Tarihi: 11.3.2025 11:56 Son Güncelleme: 11.3.2025 11:56

RÖVANŞ! Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları oynanıyor. 2-0 Inter'in avantajlı duruma geçtiği ilk maçta golleri kaydeden Marcus Thuram ve Lautaro Martinez yeniden dikkatlari üzerine topluyor. Bu kez evinde Feyenoord'u ağırlayacak ev sahibi takım aldığı avantajı koruyarak çeyrek final bileti almanın peşinde. Peki; Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

RÖVANŞ! Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter - Feyenoord karşılaşmasında ekran başında yerler alındı. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele futbolseverlerin takibinde. Peki; Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

INTER - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Inter - Feyenoord maçı 11 Mart bugün oynanacak.

Heyecanlı karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

INTER - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadele Tabii platformundan takip edilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: J. Martinez; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Augusto; L. Martinez, Thuram.

Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

İlk maça yedek kulübesinde başlayan Hakan Çalhanoğlu 81. dakikada oyuna dahil olmuştu. Inter - Feyenoord rövanş maçına da yedekte başlaması bekleniyor.

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RÖVANŞ! Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu
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