RÖVANŞ! Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter - Feyenoord karşılaşmasında ekran başında yerler alındı. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele futbolseverlerin takibinde. Peki; Inter - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
INTER - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Inter - Feyenoord maçı 11 Mart bugün oynanacak.
Heyecanlı karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: J. Martinez; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Augusto; L. Martinez, Thuram.
Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
İlk maça yedek kulübesinde başlayan Hakan Çalhanoğlu 81. dakikada oyuna dahil olmuştu. Inter - Feyenoord rövanş maçına da yedekte başlaması bekleniyor.