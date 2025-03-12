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Giriş Tarihi: 12.3.2025 13:45

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun acı günü!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun anneannesi vefat etti. Akdeniz ekibi, Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun acı günü!

Antalyaspor, anneannesi vefat eden teknik direktör Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Onvo Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Mesajda, Vesile Bahçekapılı'nın, ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacağı bilgisi aktarıldı.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun acı günü!
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