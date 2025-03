Vincic’in katkısını Yasin’de gördük!

Türkiye'de kulüpler hakem hatalarıyla canı yandığı için isyan ederken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu pembe bir tablo çizdi. HT Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulunan Gündoğdu, şahsi olarak yabancı hakeme karşı olduğunu vurguladı. Ancak kurumsal gereklilik diye bir şey olduğunu aktarırken sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sürecin devam edip etmeyeceği için TFF yönetim kurulu yetkilidir. MHK Başkanı olarak hakemlerimizin hazırlık durumunu, görüşümü yönetim kurulumuza sunarım, son kararı onlar verirler. Yabancı hakem bir gereklilikti, bizim hakemlerimiz için faydalı oldu diyebilirim. Vincic'ten hakemlere örnek verdim. Atmosferi ve seyirciyi yönetebildiğini anlatmaya çalıştım. Vücut dili, hareketleri, davranışları, jest ve mimikleri… Alanya- G.Saray maçını yöneten hakem Yasin Kol'un, bu haftaki performansında da özellikle disiplin uygulamalarında biraz bunun etkisi olduğunu hissettik."



TARAFTARIN TEZAHÜRATI BENİ İNCİTTİ

Beşiktaş taraftarının, Gaziantep FK maçında "Derbide Türk hakem istemiyoruz" şeklindeki tezahüratları da sorulan Ferhat Gündoğdu, "Bu tezahürata çok kırıldım. Benim için Türk her şeyin üstünde. 'Yabancı hakem istiyoruz' söylemi daha az kırıcı" cevabını verdi. İstifa edeceği yönündeki söylentilere de "Bu haberler beni etkilemiyor. Ben ne zaman istifa ederim; sisteme katkımın kalmadığına inandığım an" yorumunu yaptı. "Türk hakemliğinde yapı var mı" sorusunu, "Bugüne kadar gelmiş alışkanlıklar var" şeklinde yanıtlayan Gündoğdu, kendisini TFF'nin önünde gören hakemler olduğunu da bildirirken, "Uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmediler. Şu an dahil" diye konuştu. En yakın hedeflerinin, hakemlikteki sağlıklı dönüşümü tamamlamak olduğunun da altını çizen MHK Başkanı, "Önümüzdeki sene sonuna kadar kadroyu gençleştirmek ve genişletmek istiyoruz" dedi.