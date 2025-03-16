Gaziantep FK tek golle seriyi sürdürdü

Ligde geçen hafta Beşiktaş'ı yenen Gaziantep FK, evinde Kayserispor'u tek golle mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde etti. Selçuk İnan'ın ekibine 3 puanı 52. dakikada attığı golle David Okereke kazandırdı. Son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, puanını 38'e yükseltti. Düşme hattındaki Kayserispor ise 27 puanda kalarak önemli bir kayıp yaşadı.

BURAK BOZAN KALEDE DEVLEŞTİ

GAZİANTEP FK'nın kalecisi Burak Bozan, kazanılan galibiyetin başrol oyuncularından biri oldu. Okereke'nin golü sonrası Kayserispor beraberlik için bastırırken 56. dakikada karşı karşıya pozisyonda çok önemli bir kurtarışa imza atan 24 yaşındaki file bekçisi, toplamda 4 kez rakibe gol izni vermedi