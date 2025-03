Bruno Fernandes, Manchester United’ı sırtlamaya devam ediyor!

2020'DE ADA'YA TRANSFER OLDU

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle eski şaşalı günlerine dönmeyi amaçlayan Manchester United, Bruno Fernandes'i 2020'de 55 milyon avro ve 25 milyon avro bonus karşılığında 5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Cristiano Ronaldo, Nani ve Marcos Rojo transferlerinin ardından Bruno Fernandes, İngiliz ekibine katılan dördüncü Sporting Lizbonlu oyuncu oldu.

Transferi hakkında konuşan Bruno Fernandes, Manchester United'a olan sevgisinin Cristiano Ronaldo'yu izlediği dönemde başladığını ve o zamandan beri bu takıma büyük bir hayranlık duyduğunu belirtti.

Oyun stili olarak Ronaldo'ya ve Manchester United efsanesi Scholes'a benzetilen Bruno Fernandes, "Belki de Paul Scholes'a daha yakınım. Scholes, ceza sahası içinde olmayı seven, asist yapmayı seven, çok gol atmayı seven bir adamdı." demişti.

Scholes'un dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu belirten Portekizli futbolcu, Frank Lampard ve Steven Gerrard'a kıyasla Scholes'un diğerlerinden daha fazla fark yaratan bir oyuncu olduğunu ifade etmişti.

Bruno Fernandes, Manchester United'a imza attıktan sonra takıma hızla uyum sağladı ve 14 maçlık yenilmezlik serisinin parçası oldu. Portekizli futbolcu, bu süreçte 8 gol atıp 7 asist yaptı.