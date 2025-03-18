Bruno Fernandes, Manchester United’ı sırtlamaya devam ediyor!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-1'in rövanşında Manchester United, İspanya temsilcisi Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ederken Portekizli yıldız, 2'si penaltıdan 3 golle "hat-trick" yaparak çeyrek finalin mimarı oldu.

Penaltılarda oldukça güvenli ve etkili bir isim olan 30 yaşındaki oyuncu, kendisine atfedilen "Penandes" lakabını hak ettiğini bir kez daha kanıtladı.

Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Leicester City'yi deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmada da 1 gol atıp 2 asist yapan Bruno Fernandes, bu sezon forma giydiği 44 maçta 16 gol ve 15 asistle takımına katkı sağladı.

Manchester United tarihinin en önemli futbolcuları arasında gösterilen Ryan Giggs, David Beckham, Wayne Rooney, Paul Scholes, Eric Cantona ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızların arasına girmeye aday olan Fernandes, oyun görüşü, orta sahadaki yaratıcılığı, pas yeteneği ve şutlarıyla dikkati çekiyor.