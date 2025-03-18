Süper Lig ekibinden istifa iddialarına yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'un sahasında Bodrum FK'ya 2-0 mağlup olmasının ardından sosyal medyada Teknik Direktör İlhan Palut'un istifa edeceğine yönelik yapılan paylaşımlara yönelik, kulüpten yalanlama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada Palut'un görevinin başında olduğu ve istifa haberlerinin gerçeği yansıtılmadığı belirtilerek, "Teknik Direktörümüz İlhan Palut'un, bazı haber siteleri ve sosyal medyada 'İstifa ettiği ve edeceği' şeklinde haberler yer almaktadır. Söz konusu haberler ve ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz üzerinde olumsuz algı oluşturma çabasındaki paylaşımlara itibar edilmemesini, Teknik Direktörümüz İlhan Palut'a güvenimizin ilk günkü gibi tam olduğunun bilinmesini isteriz. Teknik Direktörümüz İlhan Palut, görevinin başındadır ve 2 sezon önce başlattığımız planlamamız kararlılıkla devam etmektedir. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile yapacağımız maçın hazırlıkları planlandığı gibi 21 Mart Cuma günü başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.