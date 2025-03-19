Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray'dan Osimhen için yeni plan! 50 milyon euroluk gelişme...
Giriş Tarihi: 19.3.2025 07:11

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Osimhen için yeni plan! 50 milyon euroluk gelişme...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup serisini Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımı attığı gollerle sırtlayan Victor Osimhen için sarı-kırmızılı takım şimdiden kolları sıvadı. Nijeryalı golcünün bonservisini almak isteyen cimbom, 50 milyon euroluk yeni bir plan yaptı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Osimhen için yeni plan! 50 milyon euroluk gelişme...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen gündemden düşmüyor.

Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçta 3 gol kaydeden Nijeryalı yıldızın bonservisi için çalışmalar şimdiden başladı.

OSIMHEN İÇİN FORMA PLANI

Bu sezon takımı şampiyonluğa doğru götüren bir numaralı isim olan Victor Osimhen'in gelecek sezonki durumu için yönetim de harıl harıl çalışıyor.

Napoli'nin 75 milyon Euro'luk satın alma bedelinin altına inmediği bilinirken yönetim de oyuncu 'tamam' derse kesenin ağzını açacak.

50 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Başkan Özbek ve ekibinin yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere yeni bir forma sponsorluğuna imza atacağı ve buradan da 5 sezon için en az 50 milyon Euro beklediği öğrenildi.

Özbek, başta bu gelir olmak üzere Osimhen'in bonservisini kafasında planladı. Taraftara yapılacak forma kampanyasından büyük gelir bekleniyor.

TARAFTARIN YENİ SEVGİLİSİ OLDU

Sarı-kırmızılı formayla 26 gol-5 asiste imzasını koyan Victor Osimhen, sezonu kapatan İcardi'nin boşluğunu doldurdu.

Arjantinli yıldızın toplam 31 gollük skor katkısını mart ayının ortasında yakalayan Osimhen, taraftarın yeni sevgilisi oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan Osimhen için yeni plan! 50 milyon euroluk gelişme...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz