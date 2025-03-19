Son dakika haberi: Galatasaray’dan Osimhen için yeni plan! 50 milyon euroluk gelişme...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen gündemden düşmüyor.
Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçta 3 gol kaydeden Nijeryalı yıldızın bonservisi için çalışmalar şimdiden başladı.
Napoli'nin 75 milyon Euro'luk satın alma bedelinin altına inmediği bilinirken yönetim de oyuncu 'tamam' derse kesenin ağzını açacak.
50 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Başkan Özbek ve ekibinin yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere yeni bir forma sponsorluğuna imza atacağı ve buradan da 5 sezon için en az 50 milyon Euro beklediği öğrenildi.
Özbek, başta bu gelir olmak üzere Osimhen'in bonservisini kafasında planladı. Taraftara yapılacak forma kampanyasından büyük gelir bekleniyor.