MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, UEFA hakem sempozyumuna katıldı

Sempozyum kapsamında; UEFA'nın hakem gelişim projeleri, hakem gözlem sistemi, kadın hakemliğin gelişimi, VAR uygulamaları ve medya ile ilişkiler gibi birçok başlıkta sunumlar ve çalışma grubu oturumları düzenlendi. Ayrıca hakemliğin geleceğine yönelik forumlar gerçekleştirilerek UEFA'nın gelecek stratejileri paylaşıldı.

Ferhat Gündoğdu, TFF'yi temsilen katıldığı sempozyumda UEFA ile iş birliğini güçlendirme ve Türkiye hakemliğini uluslararası alanda daha ileriye taşıma adına temaslarda bulundu.

