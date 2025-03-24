Batagov 3 maç yok Lundstram belirsiz

Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i yenerek deplasman galibiyet özlemine son veren bordo-mavililer, 29 Mart'taki Göztepe maçında da üç puanı hedefliyor. Ancak bu maç öncesi Ukrayna'dan gelen haber moralleri bozdu. Trabzonspor'un son haftalardaki parlayan yıldızı Arseniy Batagov, Ukrayna U21 Milli Takımı'nda sol üst iç adalesinden sakatlandı. 23 yaşındaki stoper, Fırtına'nın ligde Göztepe ve Fenerbahçe, kupada da Bodrum FK ile oynayacağı maçlarda forma giymeyecek. Bordo-mavililerde, John Lundstram konusunda da belirsizlik yaşanıyor. Sol ayağında şişlik olan ve son iki gün yapılan antrenmanlara katılmayan İngiliz futbolcunun, Göztepe karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

TEKKE 4 GÜNLÜK İZNİN ACISINI ÇIKARTIYOR!

Milli arada verilen 4 günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Fatih Tekke rüzgârı esiyor. Takımı fiziki açıdan yukarıya çekmek için yoğun tempoda idmanlar yaptıran deneyimli çalıştırıcı, adeta uzun soluklu iznin acısını çıkartıyor. Bordo-mavililer, dünü de çift antrenmanla geçirdi.