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Giriş Tarihi: 25.3.2025 20:40

Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi!

Fenerbahçe'de Bodrum FK maçı hazırlıkları devam etti. Sakatlığını atlatan Diego Carlos, takımla çalışmalara başladı

İHA
Fenerbahçe’ye Diego Carlos müjdesi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 29. hafta maçında cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından uygulanan bireysel programlar ile sona erdi. Millî takımdan dönen futbolcular ise rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sakatlığını atlatan Diego Carlos, takımla birlikte çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe'ye Diego Carlos müjdesi!
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