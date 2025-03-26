Dursun Özbek’ten Serdal Adalı’nın çağrısına destek!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonunun Beşiktaş – Galatasaray derbisine hakem Yasin Kol'u atamasının ardından bu karara sert tepki gösterdi.

Başkan Serdal Adalı, konuşmasının sonlarına doğru bu tepkilerine Galatasaray'ın destek vermesi gerektiğini de ifade etti. Bu açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de açıklama yaptı.

DURSUN ÖZBEK'TEN DESTEK AÇIKLAMASI

Dursun Özbek, Beşiktaş'ın tepkisine destek verdiklerini ifade ederek "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal Başkan'ın bugün yaptığı açıklamaların çoğunluğuna imzamı atarım." açıklamasını yaptı.