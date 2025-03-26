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Giriş Tarihi: 26.3.2025 19:31

Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'nın çağrısına destek!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF'nin derbi için görevlendirdiği yerli hakem sonrası tepkisini ortaya koymuş ve Galatasaray'a bu tepkilerine destek çıkmaları gerektiğini ifade etmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Serdal Adalı'nın çağrısına destek verdiklerini açıkladı.

Dursun Özbek’ten Serdal Adalı’nın çağrısına destek!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonunun Beşiktaş – Galatasaray derbisine hakem Yasin Kol'u atamasının ardından bu karara sert tepki gösterdi.

Başkan Serdal Adalı, konuşmasının sonlarına doğru bu tepkilerine Galatasaray'ın destek vermesi gerektiğini de ifade etti. Bu açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de açıklama yaptı.

DURSUN ÖZBEK'TEN DESTEK AÇIKLAMASI

Dursun Özbek, Beşiktaş'ın tepkisine destek verdiklerini ifade ederek "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal Başkan'ın bugün yaptığı açıklamaların çoğunluğuna imzamı atarım." açıklamasını yaptı.

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Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'nın çağrısına destek!
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