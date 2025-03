Madrid’de ev aldım ayrılmaya niyetim yok

A Milli Takım'da golü ile moral bulan Arda Güler, Marca gazetesindeki röportajında, "Mücadeleye devam" dedi. Kapaktaki fotoğrafı ile Ancelotti'ye selam yollayan genç yıldızımız, şu ifadeleri kullandı: "Sezon sonuna kadar Real Madrid ile üç kupa için savaşmaya hazırız ve bu heyecan verici olacak. Real Madrid, her zaman her maçı ve her kupayı kazanmak için savaşır. Kişisel olarak benim tek arzum, her maçta oynamak ve takımımın şampiyonluğu kazanmasına yardım etmek. Real Madrid bana bir plan sundu ve ben hâlâ buna inanıyorum. Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim. Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında gördüğünüz gibi her zaman oynamaya hazırım. Real Madrid'e oynamak ve bu takımın bir parçası olmak için geldim. Bunu başarana kadar mücadeleyi bırakmayacağım."

YARIM SEZONDA 24 MİLYAR TL KAZANDILAR!

ARDA Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sezonun ilk yarısında elde ettiği gelirle İspanya'da rekor kırarken dudak uçuklattı. Üyelik ve stat gelirlerinden 150 milyon Euro, maç gelirinden 108 milyon Euro kazanan Los Galacticos, TV yayınlarından ise 82 milyon Euro'yu kasasına koydu. Asıl gelir patlaması ise pazarlama alanında yaşandı. Toplam 250 milyon Euro'luk pazarlama geliri elde eden Real Madrid, toplamda 590 milyon Euro'ya (24.2 milyar TL) ulaştı.