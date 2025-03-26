Son dakika haberi: Beşiktaş – Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı! TFF’den flaş karar…

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş – Galatasaray derbisini Türk hakemin yöneteceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, dev maçın hakemi Yasin Kol oldu.
Tüpraş Stadı'nda 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak maçta Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
28 Mart Cuma:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
29 Mart Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol
31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler
SERDAL ADALI AÇIKLAMA YAPACAK
Beşiktaş, Başkan Serdal Adalı'nın Süper Lig'deki Galatasaray derbisinin hakeminin belli olmasının ardından açıklama yapacağını duyurmuştu.
Açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'n açıklamalarda bulunacaktır. Detaylar için karar sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır." denildi.
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi. pic.twitter.com/cX5ODI30r2— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) March 26, 2025