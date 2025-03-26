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Giriş Tarihi: 26.3.2025 16:33 Son Güncelleme: 26.3.2025 17:06

Son dakika haberi: Beşiktaş – Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı! TFF’den flaş karar…

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de derbi öncesinde merakla beklenen hakem kararı açıkladı. TFF, 29.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbiye hakem Yasin Kol'u atadığını açıkladı. Bu karar sonrası hakem tartışması da yeniden alevlendi.

Son dakika haberi: Beşiktaş – Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı! TFF’den flaş karar…

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş – Galatasaray derbisini Türk hakemin yöneteceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, dev maçın hakemi Yasin Kol oldu.

Tüpraş Stadı'nda 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak maçta Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler

SERDAL ADALI AÇIKLAMA YAPACAK

Beşiktaş, Başkan Serdal Adalı'nın Süper Lig'deki Galatasaray derbisinin hakeminin belli olmasının ardından açıklama yapacağını duyurmuştu.

Açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'n açıklamalarda bulunacaktır. Detaylar için karar sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır." denildi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş – Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı! TFF’den flaş karar…
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