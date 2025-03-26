Son dakika haberi: Ceyhun Kazancı TFF’den istifa etti!

Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında oynanacak olan Beşiktaş – Galatasaray maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nda flaş bir istifa yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı görevinden istifa etti. Kazancı, Beşiktaş - Galatasaray derbisi için yerli hakem kararı alınması nedeniyle görevini bıraktı.

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray – Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesini gerekçe göstererek kendi oynayacakları derbi maçları için de aynı uygulamanın yapılması amacıyla TFF'ye talepte bulunmuştu.