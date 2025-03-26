Son dakika: TFF istifayı açıkladı! Yerine gelen isim belli oldu...

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Türkiye Futbol Federasyonu, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet veren Ceyhun Kazancı'nın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kazancı'nın yerine yönetim kurulu yedek üyesi Tahir Ediz Kıray getirildi.

"Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet veren Sayın Ceyhun Kazancı görevinden istifa etmiştir. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz. Boşalan yönetim kurulu asıl üyeliğine, yönetim kurulu yedek üye Sayın Tahir Ediz Kıray'ın getirilmesine karar verilmiştir. Sayın Kıray'a görevinde başarılar dileriz."