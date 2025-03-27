Bilen'den Kasımpaşa maçı açıklaması: "Erken bayram yaşatmak istiyoruz"

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 29'ncu haftasında evinde karşılaşacakları Kasımpaşa maçı hakkında açıklamada bulundu.

Kasımpaşa karşısında taraftarında desteğiyle 3 puan almak istediklerini söyleyen Bilen, "Biz maç maç baktığımız için Kasımpaşa maçı da önemli ve evimizde kazanmamız gereken bir maç. Kasımpaşa'da bu ligin iyi takımlarından, bulunduğu yerden daha da iyi yerlerde olması gereken bir takım. Zevkle güzel bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Her zamanki gibi takım sıkı bir biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün artık son antrenmanlarını yapacaklar. Cumartesi günü camiamıza erken bayram yaşatmak istiyoruz. Avrupa yolunda bir engeli daha aşmak istiyoruz. Burada yine son söz taraftarımıza kalıyor. Ramazan'ı bahane etmeden, yolu bahane etmeden tüm taraftarımızı stada bekliyoruz. İftar Samsun'da 19.00'da oluyor. Maç saat 16.00'da. O nedenle taraftarlarımızı bize destek olmaya ve takımlarını 90 dakika desteklemeye davet ediyorum" dedi.