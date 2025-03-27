Ciro Immobile: Futbolu bırakacağım kesin değil

''SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF ALDIM''

Lazio'dan ayrılış sürecine değinen Immobile, "Ailem ve ben son dönemde değişiklik yapmayı, ayrılmayı düşünüyorduk. Her güzel şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Bu düşünceye sahiptik çünkü Lazio o dönemde kimlik değiştiriyordu. Roma'daki sekiz yılımda Inzaghi ve benimle birlikte Lazio'da tarih yazan birçok oyuncu ayrıldı. Hayal kırıklığına uğrayan taraftarları suçlayamam çünkü benim için de aynısı geçerliydi" ifadelerini kulladı.