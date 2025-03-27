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Giriş Tarihi: 27.3.2025 09:14

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında perde, yarın yapılacak 4 maçla açılacak. Haftanın kritik maçı olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak.

AA
Trendyol Süper Lig’de 29. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından 29.hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Haftanın dikkat çeken maçı olarak görülen Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

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Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
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