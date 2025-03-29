Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması: "Siz getirmediniz, biz getirdik"

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi dikkat çeken bir yabancı hakem açıklaması yaptı.

Siyah beyazlılar, derbi öncesi Urs Meier'i karşılaşmada yaşanacak tartışmalı pozisyonları değerlendirmesi için İstanbul'a getirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier, Tüpraş Stadyumu'nda.

Urs Meier, derbinin kritik pozisyonlarını analiz edecek ve anlık olarak buradan paylaşacağız. Meier, maçın ardından Beşiktaş Youtube kanalında da yorumlarıyla sizlerle olacak."