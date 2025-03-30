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Giriş Tarihi: 30.3.2025 14:28

Futbol dünyasından Ramazan Bayramı mesajı

Avrupa'nın önemli takımları, Ramazan Bayramı sebebiyle kutlama mesajı paylaştı. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Ajax'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp, paylaşım yaptı.

AA
Futbol dünyasından Ramazan Bayramı mesajı

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan ve futbolcuların yer aldığı videolu mesajda, Müslüman dünyasının bayramı kutlandı. Mesajda, "Paris Saint-Germain'deki herkesten size... Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'den Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Leicester City, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, İtalya'dan Milan, Inter, Hollanda'dan da Ajax'sın aralarında bulunduğu birçok kulüp, kutlama mesajı paylaştı.

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Futbol dünyasından Ramazan Bayramı mesajı
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