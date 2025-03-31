Beşiktaş kazandı Fenerbahçe kenetlendi

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilip namağlup ünvanının sona ermesiyle büyük coşku yaşadı.Liderin Beşiktaş deplasmanında mağlup olması ve kaybetmeme serisinin bitmesi bayram coşkusunu katladı. Bu moralle Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Kanarya, ezeli rakibine ikinci bir darbe indirip, kalan haftalara daha avantajlı girmenin hesaplarını yapıyor.Fenerbahçe'de arka adalesinde zorlanma tespit edilen Fred, Bodrum FK maçında forma giyememişti. İyileşen Brezilyalı orta saha, dün antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Yıldız futbolcunun, kupada G.Saray'a karşı sahada olması bekleniyor.