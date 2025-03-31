Ramazan bayramı kutlu olsun

Pek çok Avrupa kulübü Ramazan boyunca statlarında düzenledikleri iftar yemekleriyle dikkat çekmişti. Bayramı da sosyal medya paylaşımlarıyla kutladılar. Arsenal, Leicester City, Chelsea, Ajax, İnter bu kulüplerden bazıları olarak öne çıktı. PSG ise futbolcularının mesajlarıyla hazırladığı videoyla Ramazan Bayramı'nı kutladı.Fenerbahçe'nin Boşnak kaptanı Edin Dzeko, eşi ve çocuklarıyla bayram paylaşımı yaptı. "Ramazan-ı Şerif mübarek olsun" denilen mesajda, "Bu bayram çokça huzur, sevgi, mutluluk ve neşe getirsin" ifadeleri yer aldı.Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Montella da bayramı unutmadı. TFF'nin sosyal medya için hazırladığı bayram mesajına 'İyi bayramlar Türkiye' notunu düştü. Kalp ve Türk bayrağı ifadeleriyle mesajını süsledi.Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ronaldo, elinde kılıç tuttuğu fotoğrafının altına "Herkese mübarek bir Ramazan Bayramı diliyorum. Bu özel zaman size ve sevdiklerinize neşe, huzur ve mutluluk getirsin" notunu düştü.14 yıldır Galatasaray forması giyen kaleci Muslera da kulübün paylaşımıyla bayramı kutladı. Mesaja dua emojisi iliştirdi.Beşiktaşlı Salih Uçan, İtalyan takım arkadaşı İmmobile ile olan bir fotoğrafını kullanıp, altına "İyi bayramlar büyük Beşiktaş ailesi" notunu düştü.