Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan "U21 takımı" önerisi!

Yılmaz, AA muhabirine, 19 yaş altı takımda yaşı dolanların A takıma giremedikleri için amatör küme kulüplerine gitmek zorunda kaldığını, bu yüzden futbolcu yetiştirilemediğini savundu.

Altyapının kolay bir iş olmadığını, zaman isteyen uzun vadeli bir konu olduğunu anlatan Yılmaz, "Bizim orada eksikliklerimiz vardı. Bu şehrin dinamikleri, bu şehre gönül veren insanların yardımıyla biz altyapımıza iki tane saha kazandırdık. Eski maç yaptığımız alanı hibrit çim olarak yaptık, orası atıl vaziyetteydi kullanılabilir hale getirdik. Bir tane de kum olarak boş duran bir sahamız vardı, onu da halı saha statüsünde yaptık." dedi.

Bir iki dokunuş ile altyapıyı hareketlendirdiklerini, altyapıya yeni genç bir hoca getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şu anda ciddi bir potansiyel olduğunu ama zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

U21 TAKIMI ÖNERİSİ

Türkiye'de altyapıdan çıkarak büyük başarı elde eden oyunculara en güzel örneğin Arda Güler olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mesela bizim PAF takım dediğimiz 14'ü, 15'i, 16'sı, 19'u var. Bizim ülkemizde 19 yaşına geldiğinde çocuklar yeni yeni adapte olmaya çalışıyorlar. 19 yaşını tamamladıktan sonra biz o çocukları oynatamıyoruz. Onlar da doğal olarak amatör küme takımlarına veya başka yerlere gidiyor ve biz çocukları orada kaybediyoruz. Aslında 21 yaşa kadar U21 takımı olması lazım. Bu takımda bir opsiyon olması lazım ve 23 yaşa kadar olan 3-4 oyuncunun oynaması lazım ki biz oyuncu kazanalım."

Gaziantep'in çevre iller dahil 2 ve 3. ligde takımları olmamasından dolayı şanssızlık yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Onlar olsa belki paslaşıp bu çocukları yetiştirme şansımız olacak. Şu an aşağıdan gelen 3-4 iyi oyuncumuz var. Bunlarla önümüzdeki yıllarda iyi birkaç oyuncu kazanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.