İstatistikler Galatasaray’ın şampiyonluğunu gösteriyor

Süper Lig'de yaptığı 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 71 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan "Cimbom", şampiyonluk yarışında avantajlı taraf olarak gözüküyor.

Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısının son 8 maçlık periyodunda sadece 2 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip, aynı rakiplerle yapacağı son 8 lig müsabakasında benzer performans sergilerse Fenerbahçe'nin karşılaşmalarına bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.

SEZONUN İLK 10 HAFTASINDA 2,8 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 10 haftasında 28 puan topladı.

Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk 10 maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Söz konusu süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerini kazanan "Cimbom", sadece sahasında 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Kasımpaşa maçında puan kaybetti. İlk 10 haftada 2,8 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, 11. haftayı da bay geçti.

Galatasaray, ilk 10 haftada 29 gol atarken 9 kez topu ağlarından çıkardı.

İLK YARININ SON 8 MAÇINDA SADECE 1 KEZ PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısının son 8 haftasında (12-19. haftalar) toplamda 22 puan elde etti.

Galatasaray, söz konusu dönemde çıktığı 8 lig müsabakasında 7 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı, 22 kez rakip fileleri havalandırırken 12 gol yedi. 12-19. haftalar arasında sadece ikas Eyüpspor'a karşı puan kaybeden "Cimbom", bu periyotta 2,75 puan ortalamasına sahip oldu.

20-29. HAFTALAR ARASI EN ZORLANDIĞI DÖNEM OLDU

Galatasaray, en çok puan kaybını ikinci yarının ilk 10 haftasında (20-29. haftalar) yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 17 Ocak Cuma günü Atakaş Hatayspor ile oynanan maçla başlayan ve 29 Mart Cumartesi günü yapılan Beşiktaş müsabakasıyla sona eren dönemde zorlandı. Galatasaray, yaklaşık 2,5 aylık bu dönemde tüm kulvarlarda toplamda 16 karşılaşmaya çıktı. "Cimbom", bu periyotta birçok futbolcunun sakatlığından ve ara transfer dönemindeki belirsizliklerden de kötü etkilendi.

Söz konusu dönemde ligde 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, toplamda 9 puan kaybetti. Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a da 2-1 mağlup oldu.

Ligin 30. haftasını bay geçen sarı-kırmızılılar, söz konusu 10 maçlık süreçte 2,1 puan ortalaması yakalayabildi.

LİGDEKİ TEK MAĞLUBİYETİNİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI YAŞADI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

Sezonun ilk yarısını namağlup bir şekilde tamamlayan Galatasaray, ligin 29. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

SON 8 HAFTADAKİ RAKİPLERİNİN 7'SİNE İLK YARIDA ÜSTÜNLÜK KURDU

Galatasaray, ligde sezon sonuna kadar karşılaşacağı 8 rakibinin 7'sini ilk yarıda yendi.

"Cimbom", sezonun ilk yarısında söz konusu takımlardan Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Göztepe ve RAMS Başakşehir'i mağlup ederken, ikas Eyüpspor ile de 2-2 berabere kaldı.

İKİNCİ YARIDA İSTEDİĞİ PERFORMANSI SERGİLEYEMEDİ

Ligin ilk yarısını namağlup bir şekilde 50 puanla ilk sırada tamamlayan Galatasaray, sezonun ikinci yarısında istediği performansı gösteremedi.

Süper Lig'de ilk yarıyı 16 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemde 2,77 puan ortalaması yakaladı.

Sezonun ikinci yarısında şu ana kadar 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, bu dönemde 21 puan topladı. Bu periyotta 2,1 puan ortalaması tutturan "Cimbom", şimdiden ilk yarı performansının altında kaldı.

SON 8 HAFTADAKİ MAÇLARI

Galatasaray'ın son 8 haftadaki maçları şu şekilde:

31. hafta: Reeder Samsunspor-Galatasaray

32. hafta: Galatasaray-Sipay Bodrum FK

33. hafta: ikas Eyüpspor-Galatasaray

34. hafta: Galatasaray-Net Global Sivasspor

35. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

36. hafta: Galatasaray-Bellona Kayserispor

37. hafta: Göztepe-Galatasaray

38. hafta: RAMS Başakşehir-Galatasaray