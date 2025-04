Manchester City resmen duyurdu! Kevin De Bruyne...

DE BRUYNE'NİN HEYKELİ DİKİLECEK

Manchester City, Etihad Stadyumu'nun etrafına Kevin De Bruyne'nin heykelini inşa edecek.

DE BRUYNE SEZON SONUNDA AYRILACAĞINI AÇIKLADI

Belçikalı yıldız yayınladığı videoda sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı. De Bruyne açıklamalarında "Futbol beni hepinizle tanıştırdı. Bu kulüp, bu şehir, bu insanlar bana her şeyi verdi ve ben de her şeyi geri vermekten başka bir seçeneğim yoktu. Manchester"ın, çocuklarının pasaportlarında ve kalplerinde her zaman özel bir yere sahip olacağını belirtti." dedi.