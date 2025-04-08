Manchester City resmen duyurdu! Kevin De Bruyne...

Premier Lig devi Manchester City, bu sezon ortaya koyduğu performansla tüm taraftarını hayal kırıklığı uğratmaya devam ediyor. Zirveden çok uzak kalan M. City, yeni bir karar aldı.
DE BRUYNE'NİN HEYKELİ DİKİLECEK
Manchester City, Etihad Stadyumu'nun etrafına Kevin De Bruyne'nin heykelini inşa edecek.
DE BRUYNE SEZON SONUNDA AYRILACAĞINI AÇIKLADI
Belçikalı yıldız yayınladığı videoda sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı. De Bruyne açıklamalarında "Futbol beni hepinizle tanıştırdı. Bu kulüp, bu şehir, bu insanlar bana her şeyi verdi ve ben de her şeyi geri vermekten başka bir seçeneğim yoktu. Manchester"ın, çocuklarının pasaportlarında ve kalplerinde her zaman özel bir yere sahip olacağını belirtti." dedi.