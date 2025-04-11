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Giriş Tarihi: 11.4.2025 09:05

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçındaki oyun planı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe bu hafta zorlu deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli takım zorlu hava şartlarında oynanması beklenen karşılaşmada hata yapmak istemiyor. İşte Mourinho'nun Sivasspor maçındaki oyun planı...

Fenerbahçe’nin Sivasspor maçındaki oyun planı belli oldu!

Galatasaray'la arasındaki yarışı sürdürmek ve Trabzonspor galibiyetini taçlandırmak isteyen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, pazar günü oynanacak Sivasspor maçında muhtemel kar yağışına göre planlarını yapıyor.

F.BAHÇE UZUN TOPLARLA İŞİ BİTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Portekizli çalıştırıcı, taktik idmanda savunmadan ve orta alandan uzun toplar ve rakip defans arkasına koşularla tehlike oluşturmayı denedi. Özellikle Milan Skriniar, hemen önünde ise Sofyan Amrabat'ın uzun top becerilerine ve top tekniğine güvenen tecrübeli hoca, bu iki futbolcusunun da uzun top yeteneklerini kullanacak. Bu anlamda kafa golleriyle dikkat çeken En-Nesyri de Mourinho'nun planları arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçındaki oyun planı belli oldu!
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