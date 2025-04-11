Fenerbahçe’nin Sivasspor maçındaki oyun planı belli oldu!

F.BAHÇE UZUN TOPLARLA İŞİ BİTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Portekizli çalıştırıcı, taktik idmanda savunmadan ve orta alandan uzun toplar ve rakip defans arkasına koşularla tehlike oluşturmayı denedi. Özellikle Milan Skriniar, hemen önünde ise Sofyan Amrabat'ın uzun top becerilerine ve top tekniğine güvenen tecrübeli hoca, bu iki futbolcusunun da uzun top yeteneklerini kullanacak. Bu anlamda kafa golleriyle dikkat çeken En-Nesyri de Mourinho'nun planları arasında yer alıyor.