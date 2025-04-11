Fenerbahçe’nin Sivasspor maçındaki oyun planı belli oldu!

Galatasaray'la arasındaki yarışı sürdürmek ve Trabzonspor galibiyetini taçlandırmak isteyen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, pazar günü oynanacak Sivasspor maçında muhtemel kar yağışına göre planlarını yapıyor.
F.BAHÇE UZUN TOPLARLA İŞİ BİTİRMEYİ HEDEFLİYOR
Portekizli çalıştırıcı, taktik idmanda savunmadan ve orta alandan uzun toplar ve rakip defans arkasına koşularla tehlike oluşturmayı denedi. Özellikle Milan Skriniar, hemen önünde ise Sofyan Amrabat'ın uzun top becerilerine ve top tekniğine güvenen tecrübeli hoca, bu iki futbolcusunun da uzun top yeteneklerini kullanacak. Bu anlamda kafa golleriyle dikkat çeken En-Nesyri de Mourinho'nun planları arasında yer alıyor.