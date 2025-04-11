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Giriş Tarihi: 11.4.2025 12:10

Göztepe, galibiyet hasretini dindirmek istiyor!

Süper Lig'de son olarak evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Göztepe, 31'inci hafta maçında deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek

DHA
Göztepe, galibiyet hasretini dindirmek istiyor!

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Konuk Göztepe'de sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Solet, Miroshi ve Ahmed Ildız ile sol bek Djalma Silva ve stoper Koray maçta forma giyemeyecek.

Sakat oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Japon orta saha Matsuki de Konya'da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Teknik direktör Stanimir Stoilov zor bir deplasmana çıkacaklarını, kazanıp galibiyet özlemini bitireceklerini dile getirdi. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 2-0 kazandı. Bu maç öncesi Göztepe 39 puanla 7'ncı basamakta yer alırken, 34 puanlı Konyaspor 12'nci durumda bulunuyor.

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Göztepe, galibiyet hasretini dindirmek istiyor!
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