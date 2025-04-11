Liverpool, Mohamed Salah’ın sözleşmesini uzattığını açıkladı!

İngiltere Premier Lig'in zirvesinde yer alan Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile yola devam kararı aldı.

Merseyside ekibi, uzun süredir takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Salah'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

2017'den bu yana Liverpool forması giyen 32 yaşındaki yıldız, bu sezon İngiliz deviyle 45 maçta 32 gol, 22 asistlik performans sergiledi.

''İMZA ATTIM ÇÜNKÜ...''

İmza sonrası konusan Salah, "Elbette çok heyecanlıyım. Artık harika bir takımımız var. Daha önce de harika bir takımımız vardı. Ama imza attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum ve futbolumdan keyif alıyorum. Burada en iyi yıllarımı geçirdim. Sekiz yıl oynadım, umarım 10 yıl olur. Burada hayatımın tadını çıkarıyorum, futbolumun tadını çıkarıyorum. Kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim. burada olmaktan çok ama çok mutluyum. Buraya imza attım çünkü birlikte birçok büyük kupa kazanabileceğimize inanıyorum. Bizi desteklemeye devam edin, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım gelecekte daha fazla kupa kazanacağız."