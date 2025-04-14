İşte MR işte reçete

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir'e 2-0 kaybedilen maç sonrası "Bu takımı ilaç kurtarmaz. Ameliyat şart" dedi. Norveçli teknik adamın bu sözleri takımın başına geçtiği günden bu yana ilk net mesajı oldu. İşte hocanın çektiği MR ve tedavi planı:
1-KAFADA BİTİRENLER GİDECEK:
Yönetim ve teknik heyet gidişattan memnun değil. Bazı oyuncuların sezonu kafasında bitirdiği düşünülüyor. Bu nedenle yolların ayrılacağı futbolcuların yapacağı görüşmeler için kapı açılacak.
2-İSTEK YOKSA KULÜBE VAR:
Solskjaer, ligin kalan maçlarında arzu ve isteğini kaybetmiş oyuncuları kulübeye çekecek. Tamamen kendini göstermeyi isteyen, hırsını kaybetmemiş, enerjisi yüksek futbolcular tercih edilecek.
Mustafa Erhan Hekimoğlu, hocanın takıma örnek olarak gösterdiği isim oldu.
SADECE MERT VE RAFA
3-İMMOBİLE GÖRÜŞMEYE:
Kartal'ın İtalyan santrforu Ciro İmmobile, 2025'te dip yaptı. 35 yaşındaki futbolcu, 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu'nun yedeği konumuna düştü.
İsteksizliği ve performans düşüklüğü sonrası Solskjaer de artık arkasında durmuyor. İmmobile'nin menajeri ve kendisine yeni sezon planlamasında olmadığı aktarılacak, güzel bir şekilde ayrılık yolu aranacak.
4-DEĞERİNİ BULAN SATILACAK: Beşiktaş'ta Mert Günok ve Rafa Silva dışında her oyuncu için kapılar tekliflere açık durumda, kimse vazgeçilmez olarak görülmüyor.
Gedson Fernandes
için ara transferde gelen 25
milyon Euro teklif 30'a çıkarsa
öneri kabul edilecek. Semih
Kılıçsoy için de aynı şekilde teklif
bekleniyor.
BAŞKANLA TOPLANTI VAR
5-SERT OYUNCU İSTENİYOR:
Solskjaer, takımın hem mental hem fiziksel olarak zayıf ve kırılgan olduğunu düşünüyor. Savunmaya ve orta sahaya fiziksel kaliteleri yüksek, sertlikle baş edebilen, lider karakterli oyuncular istiyor.
Roy Keane ve Gennaro Gattuso örneklerini bu düşüncesinden dolayı verdi.
6-GENÇLER BEKLESİN:
Ara transfer döneminde 18 yaşındaki Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu alan Beşiktaş, genç oyuncu planlamasını yazın değiştiriyor. Siyah-beyazlılar, 23-29 yaş aralığında futbol olarak olgunlaşmış oyunculara ağırlık verecek.
7-İKİ MEVKİ HARİÇ DÖNÜŞÜM:
Takıma sol bek, sağ bek, stoper, 6 numara, 8 numara, kanat ve santrfor takviyesi yapılacak. Siyah-beyazlılar sadece kale ve 10 numaraya oyuncu düşünmüyor.
8-LİSTELER HEMEN GELSİN:
Başkan Serdal Adalı, nisan ayı itibarıyla gelecek sezonun startını veriyor. Adalı'nın scout ekibinden son listeleri istediği belirtildi. Solskjaer ile birkaç gün içerisinde bir araya gelerek isimlerİ belirleyecek.