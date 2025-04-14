İşte MR işte reçete

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir'e 2-0 kaybedilen maç sonrası "Bu takımı ilaç kurtarmaz. Ameliyat şart" dedi. Norveçli teknik adamın bu sözleri takımın başına geçtiği günden bu yana ilk net mesajı oldu.Yönetim ve teknik heyet gidişattan memnun değil. Bazı oyuncuların sezonu kafasında bitirdiği düşünülüyor. Bu nedenleSolskjaer, ligin kalan maçlarında arzu ve isteğini kaybetmiş oyuncuları kulübeye çekecek.Mustafa Erhan Hekimoğlu, hocanın takıma örnek olarak gösterdiği isim oldu.Kartal'ın İtalyan santrforu Ciro İmmobile, 2025'te dip yaptı.İsteksizliği ve performans düşüklüğü sonrası Solskjaer de artık arkasında durmuyor. İmmobile'nin menajeri ve kendisine yeni sezon planlamasında olmadığı aktarılacak, güzel bir şekilde ayrılık yolu aranacak.Gedson Fernandesiçin ara transferde gelen 25milyon Euro teklif 30'a çıkarsaöneri kabul edilecek. SemihKılıçsoy için de aynı şekilde teklifbekleniyor.Solskjaer, takımın hem mental hem fiziksel olarak zayıf ve kırılgan olduğunu düşünüyor.Roy Keane ve Gennaro Gattuso örneklerini bu düşüncesinden dolayı verdi.Ara transfer döneminde 18 yaşındaki Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu alan Beşiktaş, genç oyuncu planlamasını yazın değiştiriyor.Takıma sol bek, sağ bek, stoper, 6 numara, 8 numara, kanat ve santrfor takviyesi yapılacak.Başkan Serdal Adalı, nisan ayı itibarıyla gelecek sezonun startını veriyor.