Bernabeu sustu Arsenal konuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Arsenal, çeyrek final ilk maçında sahasında 3-0 yendiği Real Madrid'i dün de Bernabeu'da 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibinin gollerini Saka ve Martinelli atarken İspanyol takımında Vinicius'un golü hiçbir şeyi değiştirmedi. Real Madrid'de Arda Güler süre alamadı.

İNTER DE TURLADI

Arsenal, tarihinde 3. kez yarı finale çıkarken PSG ile eşleşti. Günün diğer mücadelesinde İnter ile Bayern Münih 2- 2 berabere kaldı. İtalyan ekibinde 90 dakika forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Pavard'ın golünün asistini yaptı. İlk maçı 2-1 kazanan İnter, yarı final biletini aldı ve Barcelona'nın rakibi oldu.