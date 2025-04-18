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Giriş Tarihi: 18.4.2025 10:57

Fenerbahçe yıldız isim için PSG ile anlaştı!

Fenerbahçe yönetimi, Slovak savunmacı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için kulübü Paris Saint-Germain ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.

Fenerbahçe yıldız isim için PSG ile anlaştı!

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe pazar günü Kadıköy'de Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımda transfer gündemi de yoğun bir şekilde devam ediyor.

YÖNETİM PSG İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kadrosuna kattığını Milan Skriniar'ın kısa sürede gösterdiği performans teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi Slovak savunmacının bonservisini almak için kulübü Paris Saint-Germain ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Skriniar'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

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Fenerbahçe yıldız isim için PSG ile anlaştı!
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