Fenerbahçe yıldız isim için PSG ile anlaştı!

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe pazar günü Kadıköy'de Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımda transfer gündemi de yoğun bir şekilde devam ediyor.
YÖNETİM PSG İLE ANLAŞTI
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kadrosuna kattığını Milan Skriniar'ın kısa sürede gösterdiği performans teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi Slovak savunmacının bonservisini almak için kulübü Paris Saint-Germain ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Skriniar'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.