Eskişehir’den vazgeçildi

TURKUVAZ Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adresi değişiyor... Daha önce 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacağı duyurulan dev final için dün Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir duyuru yaptı. Açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Yeni tarih yarı final maçlarının ardından haftaya cuma duyurulacak.