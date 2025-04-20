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Giriş Tarihi: 20.4.2025 22:46 Son Güncelleme: 20.4.2025 22:50

Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor, özür diliyoruz

Fenerbahçe'nin evinde Kayserispor'a takıldığı mücadelenin ardından, sarı-lacivertlilerin Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor, özür diliyoruz

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 3-3 biten Kayserispor maçının ardından konuştu.

''TÜM SORUMLULUĞU ALIYORUZ''

Ilıcalı: "Bizim için çok çok üzücü bir akşam oldu. Fenerbahçemiz için taraftarımız için çok üzücü. Burada kaybedilen 2 puan ağır bir hasar. Şahsım ve yönetimim adına tüm sorumluluğu alıyoruz. Ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz, ben de şahsım olarak bu sorumluluğu alıyorum."
"Bu puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok çok üzücü bir durum. Taraftarımızın üzüldüğünü biliyoruz. Biz de gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe için harcayan Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Yönetim olarak biz üzgünüz, futbolcularımız üzgün Bazen olmayınca da olmuyor. Sayısız fırsat kaçıyor. Berabere bitebiliyor, futbolun bir tarafı bu.''

''ÇOK YIKICI, ÇOK ÜZÜCÜ''

''Futbolda puan kaybı olmaz diye bir şey yok ama bu puan kaybı çok yıkıcı, çok üzücü. Düşündüğümüz zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum, çok emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadro gücü olsun, teknik direktör olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Her şeyi yapmanıza rağmen bazen sonuçta futbol bu, her şey sahada belli oluyor. Hem üzgünüz, hem sorumluyuz, hem de özür diliyoruz taraftarımızdan. Taraftarımızın tepkisini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Onların kendi yorumları da son derece kendi açılarından haklı. Çok da bir şey demek istemiyorum."

''ŞANSIMIZ ÇOK ZOR, ÖZÜR DİLİYORUZ''

''Altı hafta var. Şansımız çok zor gözüküyor. Biz ama taraftarımızla ve sonuç itibarıyla futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemize devam edeceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz."

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Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor, özür diliyoruz
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